Lino Banfi compie 83 anni e organizza una grande festa a Favignana

Una festa di compleanno speciale per Lino Banfi, che il 9 luglio ha festeggiato 83 anni: proprio nel luogo dove ha girato uno dei film a cui è più legato in assoluto. "In quei giorni festeggiai anche il mio 50esimo anno”, racconta l'attore pugliese.

Nella bellissima Favignana, nelle Egadi, prosegue il "Festival della Commedia Italiana - La commedia in Giallo": tre giorni di appuntamenti e film, incontri speciali e party. In programma le proiezioni di tre grandi gialli da ridere, dove goffi o scaltri ispettori e poliziotti risolvono i più disparati casi giudiziari affiancati da maldestri attendenti.

L'iniziativa, ideata e condotta da Fabrizio Conti, organizzata da Snap Creative Hub, gode del contributo del Comune di Favignana.

IL PROGRAMMA - Il festival è partito ieri sera con la proiezione del film Il Commissario Lo Gatto, girato proprio sull'isola siciliana. Ospite della serata, proprio Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna Banfi. Venerdì 12 luglio, alle ore 21 all'Arena Sant'Anna, Fabrizio Conti e l'attore Lele Vannoli presenteranno il film "Ma cosa ci dice il cervello", diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi. Sabato 13, invece, è prevista per le ore 19:30 l'inaugurazione della mostra “Stelle silenti – Le dive del muto italiano”, realizzata in collaborazione con Le Giornate del Cinema Muto e per gentile concessione dell’Istituto Luce – Cinecittà. L'esposizione presenta una serie di foto e fotogrammi di grandi attrici degli anni Dieci e Venti.

Sabato 13 luglio, per il gran finale, ore 21 all'Arena Sant'Anna, arriveranno sul palco Lino Banfi e Loredana Cannata che, intervistati da Fabrizio Conti, conduranno la serata, sino alla proiezione de "Il grande salto", diretto da Giorgio Tirabassi, con Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi. A seguire il party privato per festeggiare gli 83 anni di Lino Banfi e i 33 del film Il Commissario Lo Gatto, con tanti nomi del cast di allora.

"Quello del Commissario Lo Gatto è uno dei personaggi a cui sono più legato in assoluto - spiega Lino Banfi - Non solo ho avuto la fortuna di fare questo bel film, diretto da Dino Risi, ma fu anche l'occasione per conoscere questa bellissima isola. In quei giorni festeggiai anche il mio 50esimo anno. Tutti quelli con cui avevo lavorato, dagli attori ai cameramen, mi regalarono una targa: vi era scritto “Il Commissario Lo Gatto esisterà sempre”".

