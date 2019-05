Premio internazionale al videoclip che ironizza sui boss ideato e girato a Castelvetrano

"Buonasera signori", ideato e diretto dal regista Fabio Pannetto, è stato il miglior videoclip italiano al Video festival internazionale di Imperia.

È stato realizzato, così come riporta Elio Indelicato in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, da giovani e meno giovani di Castelvetrano e, ambientato nel passato, vuole essere e lo dice il brano, dell'autrice: "un'amara e feroce critica a tutte quelle istituzioni politiche e religiose, che con i loro compromessi, con il loro far finta di non vedere, non fanno altro che normalizzare l'illegalità, creando attorno alla mafia una intollerabile forma di consenso".

