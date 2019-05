La fortuna bacia Trapani: vinto 1 milione di euro con il "MillionDay"

La fortuna bacia ancora una volta la Sicilia. Stavolta ad indovinare la combinazione vincente del MillionDay è stato un giocatore di Trapani che si è così aggiudicato 1 milione di euro.

La vincita è stata realizzata presso la ricevitoria di Salvatore Allotta, in via Salvatore Lonero, 1. Finora MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 154 milioni e 435 mila euro. La fotonotizia nel Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE