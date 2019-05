Giornate delle oasi del Wwf, tutti gli appuntamenti in Sicilia occidentale

Grande festa delle Oasi del Wwf Italia domenica 19 maggio. Tutte le riserve nazionali saranno aperte ai visitatori a anche in Sicilia sarà possibile ammirare ambienti e specie naturali.

Nel palermitano, a Terrasini, sarà possibile recarsi a Capo Rama. Si parte alle 9,30 da piazzale Giotto dove sarà, ad attendere i partecipanti, ci sarà una delegazione della O.A. Sicilia Nord Occidentale.

Nel trapanese, a Mazara del Vallo, visite previste presso il lago Preola e Gorghi Tondi. La O. A. Sicilia Area Mediterranea invita tutti a partecipare agli eventi organizzati dalla riserva integrale che prevede un'escursione tra i sentieri della riserva e un pranzo convenzionato nei pressi.

Evento anche presso la Riserva delle Saline di Trapani e Paceco in collaborazione con la FIAB di Trapani. Si tratta della via del sale in bicicletta. E' questo l'evento portante della giornata delle Oasi presso Partenza alle 10 da Mulino Stella, sede del centro visite.

A Torre Salsa, a Siculiana, la riserva sarà aperta dalle ore 9:30 e saranno effettuate escursioni e si parlerà di biodiversità dei luoghi in vista della Giornata Mondiale della Biodiversità, che è stata indetta dall’Onu il 22 maggio, per sottolineare quanto sia importante difendere e tutelare la ricchezza della vita sulla Terra. Sono previsti momenti di incontro e degustazioni.Appuntamento presso il Centro Visite F. Galia Siculiana.

