Volontariato a Trapani ed Erice, uova di Pasqua donate ai poveri

Tante uova di Pasqua da distribuire alle famiglie che versano in una situazione di disagio. Così, il 18 aprile nella sede provinciale dell'associazione nazionale Famiglie Cadute e Dispersi in Guerra. L'associazione di volontariato A.svi.tur. distribuirà il classico dono pasquale alle famiglie in difficoltà che assiste da anni.

«Grazie al presidente Giuseppe Poma - spiega Giacomo Li Causi - che ha messo a disposizione la sede provinciale della loro Associazione di via G. Marconi 217, abbiamo potuto fare la raccolta delle uova di Pasqua per le tante famiglie disagiate di Trapani ed Erice, che da anni assistiamo. Abbiamo divulgato la voce a tutti quei cittadini che possono aiutarci donando un uovo o una colomba per fare in modo di rendere felici più famiglie possibili e fare vivere loro un momento di condivisione con noi volontari dell'associazione e chiunque voglia aggregarsi. Oltre a noi volontari chiederemo a chiunque voglia starci accanto, di aiutarci nella raccolta e nella distribuzione».

