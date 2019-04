Partanna, in arrivo i nuovi defibrillatori donati da attività e aziende locali

Nuove attrezzature sanitarie in arrivo a Partanna, nell'ambito del progetto "Cuore nostro" realizzato dalla Mg Communication in collaborazione con il Comune. In particolare sono in arrivo in città due defibrillatori semi-automatici di ultima generazione e dieci postazioni dislocate lungo le principali vie con l’indicazione dei punti cardioprotetti.

I macchinari saranno posizionati in piazza Umberto I e in viale della Resistenza vicino al plesso scolastico “S. Lucia”. Nell’ambito del progetto inoltre sarà realizzata una App dedicata, mediante cui sarà facilmente individuabile e geolocalizzabile il sito protetto più vicino. Salgono così a 5 i defribillatori presenti in città.

“In Italia – spiegano i referenti della società promotrice Mg Communication – l’incidenza di mortalità dovuta ad arresto cardiaco, in soli dieci anni, è salita da 50mila a 70 mila casi e soltanto il 2% dei soggetti colpiti da infarto riesce a sopravvivere: di questi ben il 50% si salva solo grazie a un intervento nei primi cinque minuti”.

“Per questa ragione – aggiunge l’assessore Cangemi – e da medico ho subito colto l’importanza del progetto, la sua valenza anche in relazione all’incidenza delle cardiopatie, purtroppo molto diffuse, e quanto sia indispensabile intervenire immediatamente”.

© Riproduzione riservata