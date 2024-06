Unicredit sovvenziona l'acquisto di una barca a sostegno della Lilt di Trapani

UniCredit ha concesso un contributo economico alla sezione di Trapani della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) per l’acquisto di un dragon boat. La Lilt da diversi anni si impegna per un’efficace educazione sanitaria con il fine di ridurre l’incidenza del tumore ed aumentare le possibilità di una guarigione.

L'obiettivo principale è sconfiggere il cancro attraverso la prevenzione primaria con misure volte alla promozione dell’attività fisica, della corretta alimentazione, dell’astensione dal fumo di tabacco, da alcol e droghe e altro.

Inoltre Lilt si impegna nella prevenzione secondaria attraverso programmi di screening a livello nazionale, che rientrano nell’ambito della medicina preventiva, e nella prevenzione terziaria con l’adozione di misure volte ad attenuare l’impatto della malattia con interventi di riabilitazione fisica e di sostegno psicologico e sociale. In quest’ultimo ambito rientrano gli interventi di riabilitazione attraverso la disciplina sportiva del dragon boat, una disciplina riconosciuta in tutto il mondo quale sport di beneficio per la salute psicofisica delle donne sottoposte ad operazione al seno in seguito ad una diagnosi di carcinoma mammario.