Trapani, al Sant'Antonio Abate nuovi esami per i disturbi del sonno

La direzione dell’Asp di Trapani incrementa le prestazioni ambulatoriali dell’Unità operativa di Neurologia con stroke unit dell’ospedale Sant’Antonio Abate, diretta da Antonio Scarpitta, con particolare riferimento ai disturbi del sonno in età adulta e alla diagnosi e cura dell’epilessia nell’età adulta, pediatrica, neonatale e ai prematuri. In particolare, le nuove prestazioni ambulatoriali erogate sono: elettroencefalografia (Eeg) standard per adulti, bambini e neonati; Eeg standard con videoeeg; Eeg in sonno neonatale e pediatrico; Eeg in privazione di sonno con poligrafia; Eeg in veglia con poligrafia e videoeeg; potenziali evocati somatosensoriali, visivi, motori ed acustici nell’adulto; potenziali evocati visivi ed acustici neonatali e pediatrici (follow up del neonato prematuro). Gli specialisti, neurologi e tecnici di Neurofisiopatologia, si avvalgono di metodiche diagnostiche d’avanguardia con il supporto di apparecchiature di ultima generazione, garantendo un’assistenza in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale per visite ed esami strumentali.