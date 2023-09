Marsala, disponibile in ospedale la pillola per prevenire l'Hiv

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani potenzia l’offerta per il trattamento e la profilassi delle malattie sessualmente trasmesse. Nell’ambulatorio di Malattie infettive dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala è disponibile la pillola per la PrEP, profilassi pre-esposizione, al fine di ridurre il rischio di infezione da Hiv-1 sessualmente trasmessa.

Si tratta di uno strumento aggiuntivo di prevenzione per le persone Hiv-negative che abbiano comportamenti sessuali a rischio elevato ed è una misura di notevole impatto sulla sanità pubblica. A seguito delle disposizioni nazionali e regionali, l’Asp di Trapani, è fra le prime Aziende sanitarie in Sicilia ad avere effettiva disponibilità del farmaco e ad avere già attivato il servizio.

«Hiv e Aids non sono la stessa cosa - spiega Pietro Colletti, direttore dell’unità Malattie infettive dell’ospedale Paolo Borsellino - l’infezione da Hiv non curata può portare all’Aids che rappresenta lo stadio clinico avanzato dell’infezione causata dal virus dell’immunodeficienza umana che si trova nel sangue, nelle secrezioni genitali e nel latte materno delle persone che hanno già l’infezione e che non si curano»,

Nel 2021, sono state fatte 1.770 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 3 nuovi casi per 100.000 residenti. L’incidenza più alta si riscontra nelle fasce d’età 30-39 anni.