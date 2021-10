Castelvetrano, nuovi reparti per l'ospedale. Si avvicina la riapertura del punto nascite

Approvata, durante la conferenza dei sindaci convocata nella Sala “Fulvio Sodano” a Trapani, la modifica al Piano aziendale dell’Asp di Trapani. La modifica del Piano aziendale prevede per l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano tutto quanto già precedentemente concordato con il presidente della Regione Nello Musumeci nei mesi scorsi, a seguito dell’incontro tenutosi con i sindaci del territorio a Palazzo d’Orleans e quanto indicato nell’atto di indirizzo della commissione sanità dell’Ars di pari data.

Nuovi reparti al Vittorio Emanuele II

La modifica in sintesi prevede l’istituzione dell’Unità operativa semplice (Uos) di Emodinamica, dell’Uos di Farmacia e del presidio ospedaliero (Direzione medica di presidio) e, con atto amministrativo interno, la trasformazione in Uosd di Anestesia e Rianimazione con l’implementazione di nuovi posti letto. Relativamente al punto nascite si è proceduto anche alla verifica della procedura concorsuale avviata già nei mesi scorsi, e che è arrivata nelle fasi finali per la selezione del personale necessario. Per cui a breve il punto nascite a Castelvetrano sarà riaperto.

La conferenza si è aggiornata a qualche giorno per approfondimenti amministrativi dove verranno ulteriormente trattati i punti all’ordine del giorno sospesi: l'istituzione dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale di Castelvetrano e Mazara del Vallo, l'attivazione del Coordinamento per il contrasto delle pandemie e l'attivazione del Coordinamento di Telemedicina.

Nel mese di aprile questi obiettivi, infatti, sono stati enunciati dal presidente della Regione, alla presenza dei vertici dell'Asp, dei sindaci del comprensorio del Belice, e della direzione generale del Dipartimento Salute dell’assessorato, e che rispondevano sostanzialmente ad un potenziamento della struttura sanitaria al servizio della Valle del Belice e non solo.

La soddisfazione dei sindaci

Grande la soddisfazione dei sindaci dei territori interessati per il lavoro istituzionale portato avanti con l’obiettivo di mettere l’ospedale castelvetranese nelle condizioni di un'offerta sanitaria sempre più qualificata. Il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, più volte intervenuto sull’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. esprime soddisfazione per l’approvazione della modifica al Piano, che a questo punto prevede e rispetta tutti gli impegni istituzionali assunti oltre all’implementazione di tutte le strutture, in particolare di quelle che gestiscono le urgenze, senza dimenticare i reparti di oncologia e oncoematologia, ortopedia, nefrologia e dialisi, chirurgia e medicina, per cui si è chiesto il potenziamento.

