Trapani, Liberty Lines riceve nove defibrillatori: saranno collocati nella biglietteria e al cantiere navale

Il porto e la Liberty Lines sempre più cardioprotetti. Stasera alle 18.30, nel Terminal aliscafi di Trapani, l’associazione Live Onlus consegnerà a Liberty Lines nove defibrillatori con cui la società ha deciso di equipaggiare i principali luoghi di lavoro, comprese le più grandi biglietterie sociali di Trapani, Lipari e Milazzo, oltre ad altri siti come la sede della compagnia in via Vulpitta e il cantiere navale Liberty Shipyard.

Gli apparecchi collocati nelle tre biglietterie saranno a disposizione della clientela per fornire un servizio di cardio-protezione ai passeggeri.

A seguire Liberty Lines consegnerà le attestazioni di frequenza dei corsi BLSD – Basic Life Support Defibrillation con cui sono già stati addestrati trenta dipendenti della compagnia, oggi in grado di utilizzare correttamente l’apparecchio salvavita: questo numero è comunque destinato a salire.

All’evento saranno presenti i vertici di Liberty Lines e di Live Onlus, oltre al calciatore Luca Pagliarulo, capitano del FC Trapani 1905 nonché testimonial dell’associazione e dell’iniziativa.

Con questa donazione Live Onlus raggiunge la ragguardevole cifra di ben 227 apparecchi salvavita donati ad associazioni sportive, comuni, istituti scolastici e società nel corso di tredici anni di attività

