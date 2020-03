Ospedale di Marsala, primo intervento neuro-chirurgico

Il presidio ospedaliero del “Paolo Borsellino” di Marsala continua a registrare ulteriori passi in avanti nelle tecniche scientifica più elevate in tutti i settori a conferma del suo ottimo livello. Ieri è stato infatti eseguito all'ospedale di Marsala il primo intervento neuro-chirurgico all'ospedale per un tumore vertebro-midollare. Per la prima volta, in provincia di Trapani, è stato eseguito l'intervento su un paziente di 44 anni affetto da metastasi vertebrale da carcinoma renale.

L'intervento, estremamente delicato e di alta complessità, è stato eseguito dalla equipe di Neurochirurgia Universitaria diretta dal professor Domenico Gerardo Iacopino e l'UOC (Unità Operativa Complessa) di Rianimazione del presidio ospedaliero di Marsala.

"I tumori vertebro-midollari - ha spiegato Iacopino - sono una patologia sempre più frequente nella pratica chirurgica in considerazione dell'aumento della sopravvivenza nei pazienti oncologici. Un intervento chirurgico di questa tipologia necessita di tecnologia sofistica e consente di dare stabilità alla colonna vertebrale, ridurre notevolmente la sintomatologia dolorosa e talora migliorare e prevenire l'insorgenza di deficit neurologici".

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE