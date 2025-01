Lo svuotamento della diga Trinità a Castelvetrano, Salvini lancia l'ipotesi commissariamento

La diga di Castelvetrano Trinità potrebbe essere commissariata. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture definendola una delle ipotesi per ripristinarne la piena funzionalità.

«In riferimento alla diga siciliana denominata Trinità, - si legge in un comunicato del dicastero - il Mit sta lavorando da tempo e con rigore. È utile rammentare, anche alla luce di alcune polemiche francamente pretestuose, che la gestione è della Regione Siciliana, mentre il dicastero presieduto dal Ministro Matteo Salvini ha il compito di assicurare l’utilizzo dell’acqua, fermo restando che la struttura deve essere sicura. Il nostro Paese ha già vissuto troppe tragedie legate al settore idrico, e anche per questo è auspicabile che un simile tema non venga sottovalutato o strumentalizzato. Di fronte ai rilievi di inadeguatezza strutturale della diga, peraltro finanziati dal Mit, non si è potuto far altro che ridurne la portata e lavorare per trovare una soluzione. Una delle ipotesi è il commissariamento, per accelerare le procedure e ripristinare la piena funzionalità», puntualizza ancora il ministero.