Mafia e voto di scambio ad Alcamo, l’ex senatore Papania resta in cella

Resta in carcere l’ex senatore e assessore regionale Antonino Papania, così come l’ex vice sindaco e consigliere comunale Pasquale Perricone. Entrambi sono alcamesi e per oltre 25 anni sono stati i registi della politica locale e non solo. La Cassazione ha respinto ieri il ricorso con il quale gli avvocati, Vito Di Graziano, Saro Lauria, Giuseppe Benenati e Valerio Spigarelli del Foro di Roma, avevano chiesto la scarcerazione per entrambi che dallo scorso mese di settembre sono reclusi nel carcere Pagliarelli di Palermo. Si spengono dunque le speranze che i due, se pur rimanendo indagati, potessero fare ritorno nelle loro abitazioni. Sono accusati di voto di scambio politico-mafioso.