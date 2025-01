Raddoppia la tassa di soggiorno turistico a Marsala, protestano le strutture ricettive

Contro il parere della locale associazione strutture turistiche, il Consiglio comunale di Marsala ha approvato la delibera proposta dalla giunta del sindaco, Massimo Grillo, per l’aumento della tassa di soggiorno. L’imposta viene pagata dai turisti alle strutture ricettive, che poi la girano al Comune.

Adesso, le tariffe sono raddoppiate. La tassa di soggiorno per un pernottamento in un b&b, ad esempio, passa da 1 euro a notte a persona a 2 euro.

Nel dettaglio, per i campeggi è previsto 1 euro per persona per notte; B&B, casa vacanze, locazioni temporanee di abitazioni ad uso turistico: 2 euro; alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 1 stella: 2 euro; alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 2 stelle: 2,50 euro; alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 3/4 stelle: 3 euro; alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 5 stelle: 3,50 euro.

Per l’entrata in vigore, si attende la pubblicazione di queste tariffe da parte del ministero dell’Economia e Finanze. A fine ottobre scorso, dopo l’adozione della delibera di giunta, a ribadire la contrarietà degli operatori del settore al rincaro era stato il presidente dell’associazione strutture turistiche di Marsala, Gaspare Giacalone, che aveva dichiarato: «Il Comune vuole fare cassa a spese di turisti e strutture alberghiere. E la nostra controproposta non ha avuto nessuna risposta».