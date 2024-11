Sospeso il servizio di assistenza igienico per gli gli studenti disabili di Trapani, mancano i fondi

«Non avendo ricevuto ancora i finanziamenti dalla regione Sicilia, il Libero Consorzio comunale di Trapani comunica che il servizio di assistenza igienico da oggi lunedì 18 novembre è sospeso in attesa di essere riattivato. Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti». Questo è il messaggio che tanti genitori di ragazze e ragazzi con disabilità hanno ricevuto sui loro telefoni.

La vicenda viene evidenziata da Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. «Quindi, da stamattina in tante scuole - dice Faraone - verrà interrotto un servizio fondamentale per le ragazze e i ragazzi con disabilità, non avranno più assistenza igienico sanitaria a scuola. Mi chiedo quando avrà fine questa inciviltà. Una volta l’assegnazione dell’insegnante di sostegno avviene in ritardo, poi non ci sono i soldi per l’assistente alla comunicazione, adesso tocca all’assistente igienico sanitario. La continuità didattica per gli studenti con disabilità è costantemente calpestata e i genitori non sanno più dove sbattere la testa. Ho presentato un’interrogazione in Parlamento affinché si ponga fine a questa vergogna».