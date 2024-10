Crisi idrica, 320 mila euro dalla Regione per realizzare due nuovi pozzi a Marsala

Rientra tra le azioni messe in campo dall'Amministrazione Grillo per fronteggiare la crisi idrica anche la realizzazione di due nuovi pozzi a Marsala. Il progetto, a suo tempo presentato tramite l'ATI Trapani, lo scorso agosto era stato approvato dalla cabina di regia per l'emergenza idrica. Ora si è giunti al finanziamento della Regione Siciliana, con 320 mila euro destinati all'avvio di trivellazioni in prossimità della stazione di pompaggio di contrada San Silvestro.

Il sindaco Massimo Grillo: «L'impoverimento della falda idrica e i cambiamenti climatici hanno fatto dell'emergenza idrica un denominatore comune in tutta la Sicilia. I nuovi pozzi porteranno sicuramente benefici al territorio, tuttavia contiamo anche sul riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui. Ma rientra anche nel risparmio dell'acqua un rigoroso contenimento del suo consumo cui tutti siamo chiamati, nonché disporre di una efficiente rete idrica su cui continuiamo a intervenire per migliorarla». In tal senso, l'Amministrazione comunale ha già avanzato richiesta di fondi regionali per la sostituzione di vecchia rete idrica.