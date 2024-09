I giocatori della Juventus under 23 a terra in aeroporto: Schifani convoca il presidente di Airgest Ombra

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato d'urgenza a Palazzo d'Orleans Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. Schifani lo ha deciso dopo aver appreso della disavventura della squadra di calcio Juventus Next Gen, costretta a dormire in aeroporto stanotte a causa di un guasto all'aereo che avrebbe dovuto riportare a casa giocatori e dirigenti dopo la partita di Serie C giocata a Trapani.

Nel pomeriggio Airgest è intervenuta sulla vicenda, precisando «alla luce della grande attenzione mediatica su quanto accaduto ai passeggeri del volo Fr 4699 per Bergamo», che «come suo dovere da regolamento UE 261, la società ha prestato la massima assistenza ai 191 passeggeri, tra i quali erano presenti quelli della società sportiva Juventus Next Gen, cercando di alleviare i disagi assolutamente non imputabili alla società di gestione».

I fatti, secondo la ricostruzione di Airgest: «Alle 3 di notte dalla compagnia aerea è stata data l'autorizzazione a portarli in hotel, ma non è stato trovato un alloggio disponibile per ben 191 passeggeri. La loro ripartenza era prevista per le ore 7, ma il comandante ha riscontrato la persistenza del guasto tecnico e, allora, si è atteso il volo in arrivo da Pisa per poter far partire i passeggeri, fatto che è accaduto solo alle 9,20».