Migranti, fermo amministrativo per la Mare Jonio: «Non è casuale», protesta la ong Mediterranea

Dal vicepremier non arriva per il momento alcuna reazione ma nel frattempo, proprio in concomitanza con la conferenza stampa di Mediterranea, il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo prende la parola in apertura di seduta a Palazzo Madama, tornando sulla questione Open Arms. Le sue dichiarazioni in difesa del ministro e segretario del Carroccio - per il quale sono stati chiesti sei anni di carcere dalla procura di Palermo - scatenano un’accesa replica dell’opposizione. Se Romeo paragona il caso Salvini alla «persecuzione giudiziaria subita da Berlusconi» e Zanettin di Forza Italia lo definisce un «processo politico», al contrario Ilaria Cucchi di Avs parla di «ennesimo tentativo da parte della maggioranza di condizionare i magistrati», così come già aveva avvertito l’Associazione nazionale dei magistrati qualche giorno fa. Proteste arrivano anche da Renzi, per il quale «la Lega fa propaganda», e dal Pd, secondo cui «il Senato non è la sede per un processo». Anche Pier Ferdinando Casini parla di «propaganda inopportuna», e ricorda l’autorizzazione a procedere data dal Parlamento: «La legittimazione ai magistrati a applicare la legge gliela abbiamo data noi».

Ma a margine di una conferenza l’altro vicepremier, Antonio Tajani, rincara la dose: «Non trovo un fondamento giuridico sufficientemente sostanzioso per arrivare alla richiesta di reclusione per un ministro che ha fatto il suo dovere», aggiungendo che «c’è anche il tentativo forse di ribaltare attraverso un’attività giudiziaria le politiche di un governo».

L’argomento si sposta poi alla Camera, dove interviene il diretto interessato nella vicenda: «Sono orgoglioso del lavoro svolto da ministro degli Interni. Non ho mai violato, dal mio punto di vista, la Costituzione, né mai violerò le leggi, né mai inviterò a farlo ai miei collaboratori» dice Salvini al question time per poi concludere: «Mi dichiaro colpevole di aver difeso l’Italia e gli italiani».