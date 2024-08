A San Vito Lo Capo entra in vigore il nuovo regolamento della tassa d’ingresso per gli autobus turistici

A partire da domani (1 settembre) nel territorio di San Vito Lo Capo entrerà in vigore il nuovo regolamento della tassa d’ingresso per autobus turistici che è stato approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 31 luglio. Un modo per regolamentare il flusso sempre in aumento di turisti in arrivo e in partenza nel borgo marinaro. Una presenza costante grazie anche al fatto di avere saputo destagionalizzare, ovvero spalmato, lungo tutto l’anno e non soltanto nel weekend gli eventi che fanno da traino assieme alle bellezze naturali che San Vito e il suo territorio sanno offrire.

Presupposto della tassa d’ingresso è lo scarico e il carico dei passeggeri nel territorio di San Vito Lo Capo. Ha un costo: a giugno, luglio, agosto e settembre le aziende devono sborsare 150 euro al giorno per gli autobus con 35 posti a bordo, o 250 euro per quelli con oltre 35 posti. Per Aprile, Maggio, Ottobre e Novembre la tassa d’ingresso si riduce del 50 per cento. Le aree dedicate a San Vito Lo Capo sono via PierSanti Mattarella (tra la via Piano di Sopra e la via Foritano Biagio) qui è consentita una fermata di 15 minuti. La sosta è consentita nel parcheggio comunale, in via La Piana. Per Macari e Castelluzzo, il carico e scarico dei passeggeri e la sosta dei bus turistici potrà avvenire in qualsiasi luogo in base alla segnaletica stradale. Le zone sono controllate dalla polizia municipale.

Per omesso o ritardato pagamento tassa imposta la sanzione è di 200 euro oltre l’importo non versato. Per l’infedele comunicazione la sanzione è 500 euro. «I dati relativi alle presenze turistiche a San Vito Lo Capo fino ad Agosto confermano il trend positivo evidenziando un crescente interesse di turisti sempre più attenti alla sostenibilità». Lo dice soddisfatto il sindaco Francesco La Sala. «Buone le previsioni per il mese di settembre e, in particolar modo, per il periodo del CousCous Fest (20/29 Settembre) che già dà il quasi tutto esaurito. Dal 6 all’8 Settembre vivremo Naviganti, il Festival Internazionale degli artisti di strada. Fino ad ottobre continuerà il San Vito Jazz itinerante in una atmosfera incantevole. Dal 11 al 13 Ottobre rivivremo «TempuRiCapuna storie, sapori e tesori del Mediterraneo».