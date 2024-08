Addio alle canne fumarie nei locali di Trapani, agevolazioni per le attività che scelgono i nuovi sistemi di aspirazione

Trapani porta una ventata d’aria fresca nel centro storico, incentivando nuove soluzioni per eliminare fumi e odori molesti. Una vera e propria rivoluzione si prospetta per ristoranti, pub, pizzerie e tutti i locali del cuore pulsante di Trapani.

Il Comune, infatti, ha deciso di prorogare la sperimentazione di sistemi alternativi alle tradizionali canne fumarie, aprendo le porte a tecnologie innovative e sostenibili che promettono di migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità del centro storico. I nuovi sistemi di aspirazione e filtraggio, basati su tecnologie all’avanguardia come i filtri a carboni attivi e gli elettrostatici, catturano e neutralizzano fumi e odori alla fonte, garantendo un’aria pulita e respirabile per tutti. Addio quindi all’odore di fritto che aleggia per le stradine e i fumi fastidiosi che invadono i tavolini all’aperto, questa innovazione non è solo un passo avanti verso un futuro più green, ma rappresenta un vantaggio concreto per tutti.