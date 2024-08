Rifiuti, un topo manda in tilt la discarica di Trapani: nei guai 78 Comuni, alcuni anche in provincia di Palermo

Un guasto improvviso all’impianto di smaltimento della Trapani Servizi e in 78 Comuni della provincia di Trapani e di Palermo si blocca la possibilità di portare in discarica i rifiuti solidi urbani. L’imprevedibile è accaduto domenica, a quattro giorni dalla riapertura del Tmb (trattamento meccanico biologico) di contrada Belvedere, a Trapani. Proprio il giorno del Green Valley Pop Fest, con conseguenti tonnellate di rifiuti da smaltire prodotte da oltre 20 mila persone presenti a Trapani per il concerto. Un disagio che investe tutto il territorio. A Marsala il Comune ha vietato l’esposizione dei rifiuti indifferenziati, cioè il mastello grigio.

«Già lo scorso fine settimana, invero, risultano segnalazioni di mancati conferimenti presso l’impianto – scrive Massimo Fundarò, presidente della Srr Trapani Provincia Nord, in una lettera indirizzata ai vertici della Trapani Servizi -. Nello stigmatizzare la mancata tempestiva comunicazione in merito al fermo impianto ed ai conseguenti mancati conferimenti, considerato che trattasi di pubblico servizio e per altro in un periodo dell’anno particolarmente “complesso”, si richiede con urgenza di volere relazionare sullo stato dell’arte e sulle iniziative poste in essere per il ripristino delle attività, nonché di volere comunicare la data di ripresa dei conferimenti al fine di consentire ai Comuni, e con essi i gestori incaricati del servizio, di poter porre in essere eventuali azioni “straordinarie” a tutela della collettività amministrata che l’ennesima crisi richiede».