Egadi prese d’assalto dai diportisti, il sindaco scrive al prefetto: «Non riusciamo a garantire la sicurezza»

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha inviato una richiesta urgente al prefetto di Trapani, Daniela Lupo, chiedendo un’intensificazione dei controlli lungo le coste e nei porti delle isole Egadi. Negli ultimi due fine settimana di luglio le cale di Favignana e Levanzo sono state fortemente congestionate da barche e natanti provenienti da Trapani e Marsala, generando situazioni di pericolo per i bagnanti. Al contempo, il porto registra decine di migliaia di arrivi e partenze quotidiane.

Nella nota, inviata anche alla capitaneria di porto e alla guardia di finanza, il sindaco spiega che la polizia locale, con un organico di 6 vigili urbani e 5 stagionali, non è in grado di gestire tale afflusso. L’amministrazione comunale e l’Area marina protetta Isole Egadi si erano attivati per tempo per predisporre i necessari controlli. All’avviso pubblico per l’assunzione di 5 vigili a mare, ha risposto però una sola persona. «In queste condizioni - spiega Forgione -, la situazione diventa ingestibile».