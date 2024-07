Trapani, Palazzo Fontana si rifà il look: via al restauro della facciata

A Trapani si rifà il look Palazzo Fontana, sede della Soprintendenza dei Beni culturali ed ambientali. Per l’importo complessivo di oltre 150 mila euro, verranno avviati degli interventi di somma urgenza per il restauro conservativo del prospetto Sud prospiciente la via Garibaldi, e delle coperture dei saloni di rappresentanza del palazzo.

Un intervento, come specificato nella relativa disposizione, finalizzato anche alla «salvaguardia della pubblica incolumità». I lavori sono stati affidati, attraverso la piattaforma Mepa, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, all’impresa Cassano di Mazara del Vallo con un corrispettivo di riferimento dell’importo di 158 mila 162,82 euro escluso Iva, così suddiviso: 68 mila 32,97 euro per lavori, (applicato ribasso d’ufficio del 10 per cento), 65 mila 701,28 euro per gli oneri per la manodopera non soggetta a ribasso d’asta e 24 mila 428,57 euro per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. La stipula dell’atto negoziale è stata subordinata alla verifica della sussistenza in capo all’impresa, dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti.