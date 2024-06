Mazara del Vallo, scatta l'ordinanza anti movida selvaggia: tutti i divieti e le limitazioni

Dopo Trapani, ecco anche a Mazara del Vallo l'ordinanza anti movida selvaggia. Ad emanarla è stato il sindaco, Salvatore Quinci, che ha disposto, per tutto il 2024, alcune misure per evitare disordini e degrado nei luoghi della movida.

Cosa prevede l'ordinanza

L'ordinanza prevede due misure principali, quella legata alla vendita di bevande alcoliche e quella delle emissioni sonore. Per quanto rigurda la prima, in tutto il territorio comunale, dalle ore 22,00 di ogni giorno fino alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. È vietato, altresì, prosegue l'ordinanza, la vendita dalle ore 22,00 di ogni giorno fino alle ore 06,00 del giorno successivo, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street Food. I divieti non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti: attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; circoli privati; attività artigianali; attività di commercio; distributori automatici.