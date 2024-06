Marsala, lavori conclusi: riaperto l’ingresso principale del Palazzo di giustizia

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’arco d’ingresso, è stato riaperto l’ingresso principale del nuovo Palazzo di giustizia di Marsala. I lavori sono stati appaltati dal Tribunale. La spesa complessiva è stata di quasi 110 mila euro, con base d’asta di circa 74 mila euro.

Inaugurato meno di cinque anni fa (era il 9 ottobre 2019), alla presenza dell’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, già da alcuni mesi i pannelli della parte interna del frontale dell’arco d’ingresso apparivano deformati e lesionati, dando l’impressione di potere cadere su chi vi passava sotto quando soffiava forte il vento. E per questo, lo scorso 21 dicembre, il Tribunale di Marsala ha appaltato, con affidamento diretto, i lavori di manutenzione straordinaria del «porticato esterno di accesso pedonale». I lavori sono iniziati lo scorso 13 maggio e sono stati eseguiti nell’arco di circa tre settimane. Per ragioni di sicurezza, l’ingresso era stato chiuso e il cantiere recintato. In questo lasso di tempo, quindi, magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell’ordine, testimoni, imputati e chiunque altro doveva andare in tribunale o in procura sono entrati dal passo carraio su corso Antonio Gramsci.