L'editto di Favignana, vietato girare in costume o a torso nudo

Pugno duro del sindaco di Favignana Francesco Forgione contro chi gira in costume e a torso nudo nel centro di Favignana, chi entra nel palazzo Florio o all’ex stabilimento delle tonnare e nella sede del Comune. Il divieto è stato imposto con un’ordinanza che ha firmato il primo cittadino, in vigore dall’1 giugno fino al 30 settembre.

In una delle isole icona del turismo balneare per eccellenza i turisti dovranno dunque rinunciare a togliersi la maglietta anche nelle giornate di calura quando verrebbe spontaneo girare a torso nudo. Forgione, ex deputato e già presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2006 al 2008, non ci ha pensato più di tanto nell’adottare l’ordinanza che gli farà piombare addosso non poche polemiche. «Dove sta lo scandalo? - dice Forgione - del resto a Roma ti è consentito camminare nel centro o entrare nei musei a torso nudo?».

L’isola più grande delle Egadi fra qualche settimana sarà presa d’assalto da centinaia di turisti, anche i giornalieri che sbarcano, restano alcune ore e poi ripartono. «Quello che chiediamo è un minimo di rispetto per gli spazi pubblici - dice Forgione - è impensabile, del resto, entrare in luoghi storici come il palazzo Florio o l’ex stabilimento delle tonnare col costume e senza maglietta. Ci sono altri posti, come spiagge e cale, dove poter stare a prendere la tintarella ma tra i negozi, al Comune e nei siti storici non lo possiamo consentire a nessuno».