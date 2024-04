No ai rifiuti radioattivi, sindaci in rivolta a Fulgatore e Segesta

Trapani dice no al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Fulgatore e Segesta sono nell’elenco dei siti idonei per ospitare l’unico grande deposito nazionale dove «tombare» 91.000 metri cubi di scorie radioattive. Si calcola che 45000 saranno prodotte nei prossimi anni, mentre i restanti 35mila sono da interrare per 300 anni. Questo il tempo necessario per portare la radioattività a valori trascurabili. Le terre di Fulgatore e Segesta, dove attualmente lo sguardo si perde nei vigneti, sono nella mappa dei siti idonei stilata dalla Sogin, ente ministeriale incaricato. Luoghi dove è previsto di interrare il 60% di quelli prodotti dalle attività di smantellamento degli impianti nucleari e, per il rimanente 40%, generati dalle applicazioni di medicina nucleare, industriale e di ricerca.

In prima linea Giacomo Tranchida e Francesco Gruppuso, sindaci di Trapani e Calatafimi – Segesta, insieme ai colleghi di tutta la provincia. A dire no, anche le organizzazioni di categoria, da Confindustria al comparto turistico e, soprattutto, agroalimentare. «Diciamo no perché l’industria che noi vogliamo per il futuro delle nostre campagne – spiega Tranchida - è quella del recupero, della riqualificazione e della filiera agroalimentare, dei prodotti eccellenza.