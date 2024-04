Marsala, sit in e giornata di digiuno per la pace

Una manifestazione per la pace (sit in con cartelli) si terrà, domani (28 aprile), a Marsala, in piazza della Repubblica. Ad organizzarla è la «Rete dei numeri pari», che comprende le associazioni Libera, Amici del Terzo Mondo, Archè e Finestre sul Mondo. L’iniziativa è di Salvatore Inguì, referente provinciale di Libera.

«Davanti al sagrato della Chiesa Madre - spiega Inguì - ci sarà una giornata di digiuno per la Pace. Un sit in non violento. Ognuno porti il suo striscione, la sua bandiera, i suoi pannelli, ciò che vuole. Sono invitati tutti i rappresentanti delle diverse confessioni religiose per chi vorrà unire al digiuno la preghiera. Sono invitati tutti i poeti per chi vorrà aggiungere parole al digiuno. Sono invitati tutti i filosofi per chi vorrà aggiungere al digiuno le proprie riflessioni. Sono invitati tutti saggi per chi vorrà aggiungere al digiuno anche un pò di silenzio. Sono invitati tutti quelli che mi hanno detto che tanto non serve a niente... Però, fare una cosa che non serve a niente da soli è triste fare una cosa che non serve a niente in gruppo è molto più bello».