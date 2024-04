Il sindaco di Pantelleria: «Solo l’inno di Mameli è inclusivo»

«Riteniamo che l’inno di Mameli sia l’unico totalmente inclusivo e rappresentativo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali, conquistati pagando un pesantissimo prezzo in termini di sacrifici e vite umane». Lo dice il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, dopo le polemiche sollevate dall’Anpi per la decisione dell’amministrazione comunale «di censurare l’inno alla Resistenza Italiana, Bella Ciao, per le celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione». «Sicuramente - risponde D’Ancona - la mia amministrazione non ha inteso cancellare una parte della storia italiana, né ha mai dimenticato i tanti che hanno sacrificato la propria vita lottando per la libertà, l’autonomia, l’indipendenza». Sulla pagina Facebook del Comune, poi, D'Ancona ha scritto un lungo commento sulla ricorrenza del 25 Aprile, corredato dalle foto della manifestazione di oggi. «Carissimi concittadini, autorità tutte, oggi l’Italia - scrive il sindaco di Pantelleria - celebra l’anniversario della Liberazione, per me il primo da sindaco. Questa ricorrenza merita delle riflessioni che mi auguro possano contribuire a ritrovare quello spirito di concordia e di unione di cui noi abbiamo bisogno, partendo da Pantelleria sino ad arrivare alla nostra nazione tutta».

«Il 25 Aprile 1945 - ricostruisce - segna la fine della Seconda guerra mondiale, dell’occupazione nazista, del Ventennio fascista, delle persecuzioni anti ebraiche, dei bombardamenti, dei lutti, delle privazioni che avevano afflitto e mortificato per lungo tempo la nostra comunità nazionale. Tuttavia, è doveroso ricordare come la medesima data non segnò anche la fine della sanguinosa guerra civile e la spirale d’odio che in alcuni territori perdurò ancora per diversi mesi ed è altrettanto corretto ricordare come, mentre quel giorno milioni di italiani tornarono a godere della libertà, molti altri nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia iniziarono a subire efferati eccidi con il successivo dramma dell’esodo dalle loro terre. Da quel 25 Aprile nacque comunque un nuovo percorso per la nostra Italia, che portò alla nascita di una grande nazione repubblicana, liberale, democratica, solidale, forte, i cui valori verranno sanciti con grande lungimiranza all’interno della Carta Costituzionale. Tali valori, pur tra le tante contraddizioni che hanno segnato i primi anni del dopoguerra, sono ai giorni nostri patrimonio imprescindibile della nostra società civile, un patrimonio a cui nessuno di noi sarebbe disposto a rinunciare».