Niente voto di scambio, archiviazione per il consigliere comunale di Petrosino Caradonna

Il gip di Palermo ha archiviato l’indagine della Direzione distrettuale antimafia per voto di scambio politico-mafioso che nel marzo 2023 ha visto coinvolto, con avviso di garanzia, anche il presidente del Consiglio comunale di Petrosino, Aldo Caradonna, che per questo lo scorso anno si è dimesso da presidente, rimanendo comunque in carica come consigliere.

L’8 marzo dello scorso anno, l’indagine sfociò negli arresti del presunto capomafia di Petrosino, Marco Buffa, a cui l’ordinanza fu notificata in carcere, in quanto già arrestato nell’operazione antimafia «Hesperia» e con una condanna in primo grado a 16 anni per favoreggiamento della latitanza dei vertici di Cosa nostra a Mazara del Vallo, e del consigliere comunale Michele Buffa, che fu posto ai domiciliari. I due, che non sono parenti, lo scorso 21 febbraio, sono stati condannati dal Tribunale di Marsala a 15 anni di carcere ciascuno per voto di scambio politico-mafioso. I fatti si riferiscono alle elezioni amministrative del maggio 2022, quando sia Aldo Caradonna che Michele Buffa furono eletti in Consiglio comunale con la lista «Alternativa-Insieme per Petrosino», che sosteneva il sindaco Giacomo Anastasi, che non è fra gli indagati.