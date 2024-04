Crisi idrica a Marsala, il Comune chiede di riattivare dei vecchi pozzi

L'amministrazione comunale di Marsala ha chiesto di riattivare i vecchi pozzi per contrastare l'emergenza idrica che ha colpito la città trapanese, e non solo. Già dallo scorso febbraio, un'ordinanza sindacale impone su tutto il territorio comunale di Marsala fino al prossimo 31 ottobre un contenimento del consumo ai cittadini, con anche una richiesta di fondi regionali per la sostituzione di rete idrica considerata ormai vecchia e che favorisce le perdite d'acqua lungo la condotta

«Avevamo intrapreso per tempo le opportune iniziative, con scelte strategiche che ci vedono in prima linea contro la siccità - ha detto il sindaco Massimo Grillo -. Pertanto, auspichiamo interventi a breve, medio e lungo termine che tengano conto dei cambiamenti climatici e della riduzione dei punti di prelievo» . Il comune ha avanzato alla Regione la richiesta di utilizzare l'acqua proveniente da tre pozzi di contrada Cozzogrande, con l'aggiunta di tre impianti di denitrificazione da impiegare negli stessi posti.