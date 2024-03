Siccità alle Egadi, ordinanza per risparmiare l'acqua in vista dell'estate

Emergenza siccità anche in provincia di Trapani e le Egadi corrono ai ripari in vista dell'estate. Recependo una nota dell'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani, il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha emesso un'ordinanza per risparmiare l'acqua, vista la possibile carenza soprattutto nei mesi caldi.

Un'ordinanza che, si legge, ha decorrenza immediata ma non si sa quando finirà, vista la criticità idrica. Sono vietati il prelievo e il consumo di acqua potabile per il lavaggio di aree cortilizie, piazzali e veicoli privati, il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine private e tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico.

L'irrigazione e annaffiatura di giardini e prati è consentita esclusivamente nella fascia oraria dalle 22 alle 6 della mattina e per non più di sessanta minuti. Al fine di garantire una omogenea e regolare distribuzione idrica, è inoltre vietato l'utilizzo di elettropompe per il prelievo di acqua dalla condotta comunale. L'amministrazione, inoltre, invita tutta la cittadinanza a un uso razionale e corretto dell'acqua potabile.