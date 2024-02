Decade il deputato Nicola Catania (nella foto sopra), in appello è stata appena confermata la sentenza di primo grado in base alla quale l’ex sindaco di Partanna è ineleggibile in quanto non aveva lasciato l’incarico nella Srr nei tempi stabiliti dalla legge. Al suo posto subentrerà Giuseppe Bica (nella foto sotto), primo dei non eletti di FdI. Era stato proprio Bica a proporre ricorso.