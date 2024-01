Percorsi sensoriali, cultura e benessere: il Distretto turistico della Sicilia Occidentale racconta il territorio alla Bit di Milano

Nuove strade per il turismo e per attrarre i visitatori nella Sicilia occidentale in ogni periodo dell’anno. Passeggiare tra i vigneti, in riva al mare, tra le saline e i mulini, nelle Riserve naturali e nei Parchi archeologici cogliendo atmosfere, profumi, aromi, fragranze ed esperienze sensoriali, può offrire al turista un punto di vista originale e identitario della Sicilia occidentale; nuovi motivi di attrazione per luoghi già noti in Italia e all’estero per le bellezze della natura, l’archeologia, la storia, l’architettura, e le tradizioni religiose.

Sarà questa la chiave di lettura attraverso la quale il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale racconterà il territorio alla Borsa internazionale del Turismo di Milano che si terrà dal 4 al 6 febbraio nello stand della Regione Sicilia (Pad. 3 A15), la più importante Fiera del turismo che presenta le migliori offerte del mercato italiano e internazionale e richiama migliaia di visitatori.

«Le attrazioni del nostro territorio sono molte - dichiara Rosalia d’Alì, presidente della DMO West of Sicily - quest’anno alla Bit abbiamo scelto di puntare sulle esperienze sensoriali, sui profumi e gli aromi che sanno raccontare a chi verrà in questa parte della Sicilia la nostra natura, i nostri luoghi e anche la nostra cultura. Vogliamo far conoscere questa grande potenzialità che negli ultimi anni ha avuto un sensibile sviluppo e per la quale lavorano con grande professionalità tante aziende che, con successo, hanno puntato sul benessere, sulla cosmesi, sulle produzioni di qualità e naturalmente sul vino».