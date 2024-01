Il Movimento 5 Stelle non farà accordi con altri partiti alle Europee

«Nessun accordo coi partiti alle prossime elezioni Europee e liste aperte solo a personaggi di spicco della società civile. E per le amministrative simbolo presente solo nei Comuni dove esiste un gruppo radicato che porta avanti un progetto serio e credibile». È la linea del Movimento 5 Stelle in Sicilia dettata dal coordinatore regionale Nuccio Di Paola all'assemblea regionale che si è tenuta a Mazara del Vallo, in una sala piena di iscritti e simpatizzanti, alla presenza di eletti Cinquestelle a tutti i livelli istituzionali: deputati regionali e nazionali, senatori, sindaci, consiglieri comunali e di circoscrizione.

«Come di consueto -ha detto Di Paola - il MS5 camminerà sulle proprie gambe, con ottimi apporti dalla società civile. A stretto giro comunicheremo anche le modalità per le candidature. Per quanto riguarda le Amministrative, il simbolo del Movimento non sarà presente in tutti i Comuni, ma solo là dove esiste un gruppo fortemente radicato con un serio e credibile progetto a supporto. Il simbolo va tutelato e non può essere concesso a cuor leggero anche a chi, magari, spera di raccattare qualche consenso confidando esclusivamente sul voto d'opinione».