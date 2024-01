Bilanci non approvati al Comune di Trapani, Lamia: «Intervenga la Corte dei conti»

«Sarà la Corte dei Conti ad accertare la legittimità di quanto avviene al Comune di Trapani relativamente alla mancata approvazione dei bilanci preventivi del 2023 e del 2024 nonché il consuntivo del 2022 e 2023». Lo ha dichiarato il consigliere di Fratelli d’Italia al Comune di Trapani, Nicola Lamia.

«Dire che il Consiglio comunale non ha ancora approvato il bilancio del 2023 e del 2024 è una provocazione, dato che non sono stati ancora predisposti dagli uffici e dalla Giunta i documenti che devono essere preventivamente esaminati dalla competente commissione consiliare. Abbiamo approvato in Consiglio - ha aggiunto - il bilancio del 2021 il 5 dicembre del 2023. Ci risulta che la Corte dei Conti ha chiesto notizie sul bilancio del 2021 ma non conosciamo gli sviluppi».

«Il Comune di Trapani, primo caso in Italia - ha proseguito il consigliere di Fratelli d’Italia - ha adottato un atto che di fatto istituisce per i Comuni il diritto di adottare un esercizio provvisorio, senza che vi sia alcuna legge che prevede una tale possibilità. Insieme agli altri consiglieri del mio gruppo abbiamo chiesto l’intervento della Corte dei Conti per verificare la legittimità di quanto si sta facendo al Comune di Trapani».