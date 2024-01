Il taglio del credito d’imposta Mezzogiorno, Sugameli: «Un grave colpo per le piccole imprese del Sud»

«Non passa giorno che il Governo Meloni non tiri fuori dal (capiente) cappello un provvedimento che penalizzi il Sud, tra tagli sul Pnrr, scippi al Fondo Sviluppo e Coesione, autonomia differenziata e quant’altro. In questo quadro si inserisce anche il provvedimento con il quale le piccole imprese ubicate nelle regioni del meridione d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), che vogliono effettuare investimenti in beni strumentali (macchinari, impianti e attrezzature), a far data dal 01/01/2024 non potranno più beneficiare del Credito d’Imposta in precedenza previsto a questo scopo», lo dice in una nota Mario Sugameli, responsabile Economia e imprese Italia Viva Sicilia.

Il cambio di scenario per le imprese di minori dimensioni del Sud appare in tutta la sua evidenza, se si pone mente al fatto che negli anni precedenti le imprese potevano cumulare questo Credito con quello previsto dalla normativa Industria 4.0. In particolare erano previsti:

«Immaginiamo che il Governo nazionale avrà pensato che il DL 124/2023 e la costituzione della Zes unica del meridione d’Italia avrebbero sostituito il Credito d’Imposta Mezzogiorno a partire dal 2024. Ma non è assolutamente così - sostiene Sugameli -. Al di là raggiungimento della piena operatività della Zes unica, al momento ancora imprevedibile, con il Credito d’Imposta Mezzogiorno si potevano agevolare anche i piccoli investimenti, dal momento che non c’era una soglia di investimento minimo: lo strumento rappresentava quindi un valido aiuto per tanti micro e piccoli imprenditori, mentre il Credito d’Imposta previsto dalla Legge sulla Zes prevede un investimento minimo di 200.000,00. D’altra parte, lo stanziamento di fondi di 1,8 miliardi per l’anno 2024 appare insufficiente alla luce degli impegni degli anni precedenti: peraltro, mentre in precedenza l’investimento massimo consentito per le grandi aziende era di 15 milioni, con la Zes unica è stato aumentato a 100 milioni: ipoteticamente ci sarebbe la copertura solo per 18 grandi investimenti».

«È vero che la Zes unica del Mezzogiorno, con lo snellimento delle procedure autorizzative e burocratiche attraverso la costituzione dello sportello unico digitale delle Zes, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, potrebbe essere un valido strumento per attrarre investimenti esogeni nel Sud d’Italia e per il potenziamento delle aziende di maggiori dimensioni con percentuali di aiuto sotto forma di Credito d’Imposta che vanno dal 40% per le grandi imprese al 60% per le piccole imprese - continua Sugameli -. Ma è altrettanto vero che non costituisce uno strumento adatto per tante piccole e microimprese che invece si avvalevano in modo significativo del precedente credito d’imposta. I due strumenti, Credito d’Imposta Mezzogiorno e Credito d’Imposta previsto dalla ZES unica del Mezzogiorno, sono molto diversi, hanno finalità differenti e, diremmo, complementari. Il primo, finanziato con fondi europei, ha incentivato le piccole imprese, che attraverso investimenti iniziali anche di limitata entità hanno recuperato il contributo fruito in compensazione con i propri debiti erariali e previdenziali in tempi ristrettissimi».

La Zes unica ha l’obiettivo di rendere il Sud Italia attraente agli occhi degli imprenditori che già operano, ma soprattutto ha la mission di attrarre investimenti di imprese esterne allo scopo di creare sviluppo e occupazione.

«Considerando quindi la complementarità dei due strumenti di agevolazione - conclude Sugameli - crediamo che una riflessione da parte del governo sia indispensabile. È opportuno con urgenza ripristinare il Credito d’Imposta Mezzogiorno ex Legge 208/2015, prorogato con la Legge 178/2020. Nello stesso tempo è auspicabile l’immediata approvazione dei decreti attuativi della Zes unica in modo da fornire gli indispensabili strumenti operativi alle imprese che vogliono investire nel Mezzogiorno».