«Mancano i medici», Natale in piena emergenza all'ospedale di Mazara

Natale in piena emergenza all’ospedale di Mazara. Il reparto di Medicina interna può infatti contare solo su un dirigente medico di turno dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato. La restante parte della giornata, il pomeriggio e la notte, risultano reperibili solo i medici di altri reparti e specialistiche.

«Una situazione insostenibile - dice Salvo Calamia, segretario regionale del Nursind-Cgs - non è accettabile che in un reparto di Medicina di un ospedale Dea di primo livello ci siano queste condizioni di lavoro, in cui infermieri e oss devono gestire pazienti critici con personale medico solo con reperibilità. Non sappiamo se il primario rientrerà a breve e chiediamo come mai l’azienda non abbia provveduto immediatamente con le procedure di reclutamento di altri medici internisti, considerato che questa situazione va avanti da un mese. Nel reparto di Medicina il responsabile risulta assente per motivi che non conosciamo e l’unico dirigente in servizio lavora in guardia attiva, cioè opera da lunedì a sabato dalle 8 alle 14, mentre il resto della giornata c’è solo personale medico reperibile di altre specialistiche».