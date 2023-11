Radioterapia al Sant’Antonio di Trapani, la burocrazia ferma i fondi

Qualcosa si muove per il nuovo servizio di Radioterapia all’Ospedale Sant’Antonio Abate che i trapanesi attendono da più di 14 anni. Per sbloccare il programma di investimenti in edilizia sanitaria della Regione per la provincia di Trapani (oltre all’ampliamento del Sant’Antonio per la realizzazione della struttura di Radioterapia, si tratta della realizzazione del nuovo ospedale di Alcamo), è emerso, infatti, che secondo il ministero della Salute mancherebbe solo la copia di un atto formale con cui l’Azienda sanitaria provinciale s’impegna ad intervenire finanziariamente per la quota di propria competenza. Formalismi, senza i quali, però, la procedura burocratico-amministrativa rischia di restare in fase di stallo.

