Trapani, condannato il sindaco Tranchida: diffamò un imprenditore

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida è stato condannato per il reato di diffamazione. Dovrà pagare una multa di 1.500, ed ancora 3.000 euro a titolo di risarcimento danni alla parte offesa, l’imprenditore Riccardo Agliano. La sentenza è stata emessa, ieri pomeriggio (17 ottobre), dal tribunale di Trapani. Il procedimento contro Giacomo Tranchida è scaturito dalla querela presentata dall’imprenditore Agliano e la vicenda ruotava attorno al cosiddetto scandalo del parcheggio di San Giuliano.

I fatti risalgono al febbraio del 2018. Tranchida, nel corso di una conferenza stampa dov’era presente anche il sindaco di Erice Daniela Toscano, in cui si commentava l’arresto dell’allora vice sindaco di Erice Angelo Catalano, definì Riccardo Agliano «imprenditore fallito». Secondo l’accusa, ne avrebbe «offeso la reputazione» definendolo «fallito» e «dileggiandolo» con frasi quali «imprenditore che sento dire in giro, mi pare si chiami Aglianico, Allanico, Barbarossa, Barbaverde, so che è un bel personaggio».

Un servizio completo di Laura Spanò sul Giornale di Sicilia in edicola oggi