Ad Alcamo è morto l’avvocato Catalanotto: negli anni Sessanta fu assessore della giunta di Ludovico Corrao

Cordoglio negli ambienti politici e culturali della città di Alcamo per la morte dell’avvocato Francesco Paolo Catalanotto, sposato, un figlio. Aveva 88 anni.

Giovanissimo, è stato a fianco di Ludovico Corrao. Ha ricoperto per diversi anni la carica di consigliere comunale e dal 1960 al 1962 è stato assessore della giunta presieduta da Ludovico Corrao portando avanti programmi di cambiamento con progettazioni per lo sviluppo della città, dalla valorizzazione del turismo ad Alcamo Marina all'ammodernamento dell’agricoltura.

Per anni è stato nel consiglio direttivo della Pro Loco. Con Ludovico Corrao per un breve periodo abbracciò il fenomeno del milazzismo in Sicilia. È stato un punto di riferimento per l’avvocatura nel Trapanese. Nel 2018 ha ricevuto la Toga d’oro per i 50 anni di esercizio della professione forense. In un post su Facebook lo ricordano il presidente, i consiglieri dell’Ordine e tutti gli avvocati del Foro di Trapani, oltre che il personale amministrativo. Ieri pomeriggio celebrati i funerali nella chiesa del Sacro Cuore.