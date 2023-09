Trapani, niente servizio mensa a scuola per il tempo prolungato

A Trapani è polemica sulla mensa nelle scuole comunali. Da lunedì, infatti, partirà l’orario prolungato ma, al momento, non sarà fornito il servizio di distribuzione pasti. Le famiglie, quindi, sono già sul piede di guerra e a farsi portavoce è stato il consigliere comunale Tore Fileccia. «La situazione sta degenerando – ha dichiarato il consigliere Fileccia – e adesso sono i cittadini più piccoli a patire disservizi». Sulla stessa scia anche Francesca Trapani, ex consigliere comunale M5S. «Anche quest’anno – scrive l’ex consigliere – il servizio mensa subisce un ritardo nell’avvio. Questa situazione ha generato crescenti preoccupazioni tra i genitori e ha sollevato domande sul perché il servizio non sia stato pronto in tempo per l’inizio delle lezioni nonostante l’auto proclamata efficienza di questa amministrazione».

Tranchida però non ci sta e risponde a tono a tutte le accuse ricevute, spiegando cosa sta realmente succedendo al servizio e perché non sarà al momento disponibile. «Quest’anno – spiega il primo cittadino – c’è stata una spropositata richiesta per il servizio della mensa scolastica. Il numero di alunni fruitori, quindi, è superiore a quello che era stato stanziato nelle previsioni di bilancio. Va ricordato – continua Tranchida – che il Comune cofinanzia molte delle famiglie che non pagano e, di conseguenza, bisogna trovare la copertura finanziaria con strumenti idonei. Motivo per cui stiamo lavorando e stiamo cercando delle soluzioni che consentano la copertura del costo del servizio a carico del Comune e quindi a carico di altri cittadini. La mensa scolastica, infatti, non è un servizio obbligatorio ma facoltativo di un Comune che deve trovare il pagamento di tutti i cittadini».

Un servizio completo di Chiara Conticello sull'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola oggi