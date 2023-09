Il sindaco di Salemi Venuti eletto presidente della Lega delle autonomie locali

La messa in guardia «rispetto ai fondi del Pnrr destinati al Sud, e in particolare ai Comuni del Meridione», l’allarme su «una autonomia differenziata che, per come è stata impostata, rischia di aumentare il gap tra le varie aree del Paese», e la «necessità di mettere mano in maniera sistematica alle infrastrutture sociali come il sistema sanitario e la rete di assistenza contro le violenze di genere». Sono alcuni dei punti toccati dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, nella sua relazione iniziale all’assemblea regionale di Ali Sicilia che lo ha eletto nuovo presidente della Lega delle autonomie locali nell’Isola.

All’assemblea, che si è tenuta nella sede di Anci Sicilia, a Palermo, ha partecipato anche il presidente nazionale di Ali e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che Venuti ha ringraziato nel suo intervento insieme con il presidente uscente di Ali Sicilia, Francesco Cacciatore e il vice presidente Ignazio Puglisi. Ricci, dal canto suo, ha ringraziato Venuti formulandogli l’augurio di buon lavoro annunciando un approfondimento proprio sui fondi del Pnrr in occasione del Festival delle città, appuntamento di Ali che si terrà il 3, 4 e 5 ottobre a Roma e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto.