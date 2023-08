Trapani, la giunta comunale chiede aiuti per i viticoltori

La giunta comunale di Trapani, su proposta dell’assessore Giuseppe Pellegrino, ha votato un documento politico a sostegno del comparto vitivinicolo. Negli ultimi vent’anni la superficie vitata si è ridotta di almeno il 40%.

I vigneti, inoltre sono stati colpiti dalla peronospora con gravi ripercussioni economiche. La giunta invita il Governo nazionale ad intervenire su Agea al fine di anticipare al 30 settembre il pagamento delle misure agro ambientali, oltre che attivare «misure di intervento per compensare le perdite di reddito alle imprese viticole, dovute anche all’aumento generale dei costi dei principali fattori di produzione e alle avversità di questi ultimi mesi, stanziando almeno 70 milioni di euro». L’amministrazione comunale di Trapani, inoltre, chiede aiuti finanziari diretti per i viticoltori, in maniera da sostenere la loro sopravvivenza.