Ex Provincia di Trapani, protesta dei dipendenti: chiedono contratti a tempo pieno

Sit-in di protesta dei dipendenti del Libero consorzio comunale di Trapani, davanti a Palazzo Riccio di Morana, sede dell'ex Provincia, in via Garibaldi. La manifestazione è stata indetta dalla Funzione pubblica Cgil, dalla Fp Cisl, dalla Uil Fpl e dal Csa di Trapani.

Lavoratrici e lavoratori rivendicano il diritto alla trasformazione dei contratti da part time a full time e sollecitano la stabilizzazione del personale Asu, e soprattutto il rispetto del contratto nazionale di lavoro. Tra le ragioni della protesta, oltre alla trasformazione dei contratti e la stabilizzazione del personale, vi sono anche "il varo delle progressioni verticali in deroga, il riconoscimento delle professionalità esistenti, l'attribuzione dei differenziali stipendiali per sostenere le retribuzioni del personale e il riconoscimento del lavoro agile".

"L'unità sindacale e dei dipendenti - sottolineano i segretari della Fp Cgil, Caterina Tusa; della Fp Cisl, Rosario Genco; della Uil Fpl, Giorgio Macaddino e del Csa, Paolo Pagoto - è importante per contrastare l'atteggiamento del commissario straordinario Raimondo Cerami e per affermare l'impegno profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori per realizzare la mission istituzionale a prescindere dall'inquadramento contrattuale. Adesso, però, è il momento di dare risposte concrete a tutti i dipendenti senza alcuna distinzione rispetto all'area di inquadramento. L'ente - concludono i rappresentati dei sindacati che hanno appoggiato i dipendenti - oltre ad avere bisogno di dirigenti e funzionari ha necessità di incrementare la presenza di operatori, di operatori esperti e di istruttori. Pertanto, è necessario trasformare in full time tutti i contratti part time, ovvero estendere l'orario di lavoro in maniera omogenea a tutti i lavoratori part time”.