Isole Egadi, chiusa la strada per i faraglioni di Levanzo: è pericolosa

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha disposto la collocazione di transenne e di segnaletica per inibire l’accesso alla strada che conduce ai faraglioni di Levanzo, chiusa dal 2021 per caduta massi. Il provvedimento è stato adottato al fine di garantire la sicurezza di residenti e turisti. Nel 2021, a seguito di caduta di massi e frane di detriti terrosi, il sindaco ha disposto con propria ordinanza il divieto di accesso alla strada e il transito anche pedonale. I cartelli sono stati però più volte rimossi da ignoti generando una situazione di pericolo per coloro che, ignari del divieto, transitano lungo la strada. A seguito dell’ennesima rimozione si è reso necessario un nuovo intervento.

«Abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini - dice Forgione -, in continuità con l’ordinanza del 23 aprile del 2021 abbiamo provveduto, ancora una volta, a inibire l’accesso collocando delle transenne e apposita segnaletica. Auspichiamo che i cittadini rispettino i divieti, ognuno risponde delle proprie azioni che noi speriamo siano ispirate sempre da senso di responsabilità e senso civico».