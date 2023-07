Castelvetrano, il Comune sigillerà il contatore dell’acqua a chi non paga la bolletta

Il Comune di Castelvetrano sigillerà il contatore dell’acqua a chi non paga la bolletta. È quanto disposto dal nuovo regolamento comunale del servizio idrico integrato approvato dal consiglio comunale. Il provvedimento sarà disposto per chi, entro 30 giorni dal preavviso di sospensione, non si metterà in regola coi pagamenti. Rispetto al vecchio regolamento che era in vigore sino a poche settimane fa, nel nuovo testo le tariffe sono state ridotte del 20%.

Tra le novità previste c’è la gratuità della voltura nel caso in cui la titolarità del contratto deve essere trasferita a un erede dopo il decesso della persona intestataria del contratto.