Marsala, ricevuto dal sindaco il giovane che ha difeso una donna dalle botte del compagno

Il nuovo episodio di violenza odierno, a Marsala, arriva in un momento particolare per la città, dato che gesti di questo tipo si ripetono con una certa frequenza. L'aggressione della commerciante di piazza della Repubblica non è il primo caso, infatti.

Ieri il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha voluto dare un segnale alla città, ricevendo Danao Russo, 19 anni, il giovane che nei giorni scorsi è intervenuto in difesa di una donna che stava subendo maltrattamenti fisici da parte del compagno. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, vicino al supermercato, all’angolo tra via Crispi e via Fazio. Dopo avere visto la scena, mentre era in scooter, Danao è prontamente intervenuto per sottrarre la donna dalla violenza, trattenendo l’uomo che continuava ad accanirsi sulla compagna, aiutato dal fratellino di 12 anni che era con lui. Ha chiesto aiuto alla polizia che è intervenuta, portando tutto alla normalità.

«Un gesto importante che andava sottolineato con un ringraziamento da parte della città. Il comportamento di Danao e del fratello dovrebbe essere da esempio: adoperarsi per difendere e non pensare, come prima cosa, a registrare le immagini sul cellulare - ha sottolineato il primo cittadino in una nota -. A Danao - accompagnato dal fratellino Teseo e da papà Sigfrido, agente della polizia di Stato - ho pure proposto di valutare la sua partecipazione al progetto Accordo di Vicinato stipulato con la prefettura, volto a tutelare il territorio anche con la fattiva collaborazione dei cittadini. Un’attività di prevenzione e di alta valenza educativa per contribuire a far crescere il senso civico di tutti, facendosi parte attiva contro ogni forma di omertà».