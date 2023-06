San Vito Lo Capo come le Egadi: vietato passeggiare in costume o a torso nudo

Dopo le Egadi, anche San Vito Lo Capo dice stop alle passeggiate a torso nudo e ai costumi. A stabilirlo è un'ordinanza del neo-sindaco Francesco La Sala, con l'obiettivo di «garantire il pubblico decoro» nella cittadina rivierasca trapanese già affollata di turisti e bagnanti.

Con l'ordinanza quindi non si potrà più girare per strada in tenuta da mare, ad eccezione ovviamente «delle aree strettamente balneabili». Il divieto riguarderà anche i locali pubblici del centro storico, i musei, le chiese, il cimitero e gli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro. Come si legge nell'ordinanza, che sarà in vigore dal primo luglio al 2 novembre, la decisione del Comune arriva anche alla luce delle tante segnalazioni di cittadini che contestavano la mancanza di decoro in alcune strade di San Vito.

Qui il testo del provvedimento.